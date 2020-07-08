Главу комитета Астраханской облдумы подозревают в мошенничестве

АСТРАХАНЬ, 8 июля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении председателя комитета думы Астраханской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, гендиректора строительной фирмы Юсуфа Зейнединова. Он подозревается в мошенничестве, сообщили ТАСС в пресс-службе СУ СК по региону в среду.

" <...> возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ООО "АстДомСтрой-Инвест", подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество)", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что речь идет о председателе комитета облдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Зейнединове.

По версии следствия, он, испытывая финансовые трудности, предложил своему знакомому, которому был должен 6 млн рублей, зачесть эту сумму в качестве частичной оплаты за приобретение причала, принадлежащего строительной фирме подозреваемого. Еще 3 млн рублей знакомый должен был доплатить. Получив указанную сумму, уточнили в пресс-службе, Зейнединов продал этот же причал другим покупателям по более выгодной цене.

В новость внесены изменения (08:33 мск) - добавлены подробности после третьего абзаца.