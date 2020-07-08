{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Пожарные ликвидировали открытое горение в двух частных домах в Самаре

С огнем удалось справиться за полтора часа

ТАСС, 8 июля. Пожарные локализовали распространение огня в двух частных домах в Железнодорожном районе Самары, а также ликвидировали открытое горение. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В 12:21 пожар локализован, в 12:27 объявлена ликвидация открытого горения", - сказали в пресс-службе.

Информация о пожаре на улице Набережная реки Самары, 729, поступила в 10:57 мск. Огнем охвачены два частных дома на площади 600 кв. метров, при этом существовала опасность, что огонь может перекинуться еще на три дома. Для ликвидации пожара пришлось задействовать корабль "Геннадий Яровой".

Теги
РоссияСамарская область
Арест Ивана Сафронова
Защита обжаловала арест Ивана Сафронова
Советник главы Роскосмоса подозревается в госизмене
Читать полностью