Пожарные ликвидировали открытое горение в двух частных домах в Самаре

ТАСС, 8 июля. Пожарные локализовали распространение огня в двух частных домах в Железнодорожном районе Самары, а также ликвидировали открытое горение. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В 12:21 пожар локализован, в 12:27 объявлена ликвидация открытого горения", - сказали в пресс-службе.

Информация о пожаре на улице Набережная реки Самары, 729, поступила в 10:57 мск. Огнем охвачены два частных дома на площади 600 кв. метров, при этом существовала опасность, что огонь может перекинуться еще на три дома. Для ликвидации пожара пришлось задействовать корабль "Геннадий Яровой".