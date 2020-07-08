В Адыгее экс-руководителя госучреждения Минздрава региона подозревают во взятке

МАЙКОП, 8 июля. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в отношении бывшего руководителя центра по обеспечению деятельности подведомственных республиканскому Минздраву Адыгеи госучреждений, чиновник подозревается в получении взятки и превышении должностных полномочий, сообщила в среду пресс-служба следственного управления СК РФ по республике.

"Дело в отношении 47-летнего экс-руководителя госучреждения возбуждено по материалам, предоставленным республиканским УФСБ России, он подозревается в получении взятки в крупном размере (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ) и превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, чиновник сообщил представителю предприятия, что может оказать содействие в заключении контрактов с медучреждениями при условии передачи ему денежных средств. В конце августа 2019 года подозреваемый получил 500 тыс. рублей за преимущество и победу организации в электронных аукционах. По итогам торгов в период с 2017 по 2020 год были заключены контракты на поставку медицинских товаров.

Кроме того, договорившись с директором коммерческого предприятия о преимущественных условиях при проведении электронных торгов, подозреваемый создал условия для необоснованного завышения цены контракта на поставку медицинских товаров. В январе 2020 года по результатам неконкурентной процедуры торгов были заключены завышенные контракты с 21 медучреждением республики, действиями чиновника был причинен ущерб в размере не менее 2 млн рублей, уточнили в пресс-службе ведомства.

"Следователи устанавливают обстоятельства совершенных преступлений и другие возможные эпизоды незаконной деятельности. Будет дана оценка действиям представителей коммерческой организации. Расследование уголовного дела продолжается", - добавили в пресс-службе.