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Дело историка Олега Соколова

Защита потерпевших по делу Соколова считает, что он хотел скрыться во Франции

Представитель потерпевших заявила ходатайство об истребовании у посольства Франции записи телефонного разговора с Соколовым
Олег Соколов (в центре) Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Олег Соколов (в центре)
© Петр Ковалев/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Представитель потерпевшей стороны по делу историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, заявила об основаниях полагать, что он намеревался скрыться во Франции, передает ТАСС из Октябрьского районного суда Петербурга.

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Ранее суд начал изучать вещественные доказательства по делу, в том числе телефонные номера, по которым Соколов звонил в день преступления. Представитель потерпевших Александра Бакшеева заявляла, что он пытался связаться с посольством Франции в Москве.

"Предполагаем, что после убийства он хотел скрыться на территории Франции", - сказала Бакшеева на заседании в среду.

В связи с этим представительница заявила ходатайство об истребовании у посольства записи телефонного разговора с Соколовым в день убийства Ещенко. Данное ходатайство было удовлетворено. Следующее заседание по делу Соколова назначено на 13 июля.

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РоссияФранцияДело историка Олега Соколова
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