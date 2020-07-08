Защита потерпевших по делу Соколова считает, что он хотел скрыться во Франции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Представитель потерпевшей стороны по делу историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, заявила об основаниях полагать, что он намеревался скрыться во Франции, передает ТАСС из Октябрьского районного суда Петербурга.

Ранее суд начал изучать вещественные доказательства по делу, в том числе телефонные номера, по которым Соколов звонил в день преступления. Представитель потерпевших Александра Бакшеева заявляла, что он пытался связаться с посольством Франции в Москве.

"Предполагаем, что после убийства он хотел скрыться на территории Франции", - сказала Бакшеева на заседании в среду.

В связи с этим представительница заявила ходатайство об истребовании у посольства записи телефонного разговора с Соколовым в день убийства Ещенко. Данное ходатайство было удовлетворено. Следующее заседание по делу Соколова назначено на 13 июля.