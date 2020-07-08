При стрельбе в Нью-Джерси погибли четыре человека

ТАСС, 8 июля. По меньшей мере четыре человека погибли в результате стрельбы, произошедшей вечером во вторник в городе Патерсон в штате Нью-Джерси. Об этом в среду сообщает телеканал NBC со ссылкой на мэра города.

Отмечается, что два человека погибли на месте, двое умерли в больнице. Еще трое пострадавших госпитализированы.

По словам мэра Патерсона, стрельба могла быть результатом столкновения преступных группировок. Расследование инцидента продолжается, на данный момент никто не задержан. Полиция перекрыла район места происшествия, ведутся поиски подозреваемых.

Ранее телеканал ABC информировал о четырех пострадавших в результате инцидента, состояние которых оценивалось как критическое.