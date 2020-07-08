В Крыму пресекли деятельность группы, незаконно добывавшей черную икру

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июля. /ТАСС/. Правоохранительные органы пресекли на севере Крыма деятельность группы, промышлявшей незаконной добычей рыб осетровых пород и сбытом черной икры. На базах, где может храниться рыба, идут обыски, сообщили журналистам в среду в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.

"Возбуждено уголовное дело в отношении жителя Раздольненского района. Он подозревается в незаконной добыче и обороте особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и охраняемым международными договорами Российской Федерации, совершенной группой лиц (ч. 3 ст. 258.1 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, подозреваемый организовал незаконную добычу русского осетра, обитающего в Черном море, производство и сбыт икры этого ценного и особо охраняемого вида рыбы.

"В настоящее время правоохранительными органами зафиксировано несколько эпизодов сбыта продукции. Преступная деятельность группы была пресечена сегодня в ходе совместной спецроперации сотрудников отдела госзащиты и службы собственной безопасности МВД по Республике Крым, Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю, УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю", - отмечается в сообщении.

В багажнике машины подозреваемого были обнаружены банки с икрой, подготовленные для продажи, при обысках в домах подозреваемых изъяты сети и другие вещи, представляющие интерес для следствия, говорится в пресс-релизе. "Также зафиксирован факт дачи взятки подозреваемым сотруднику правоохранительных органов с целью избежания ответственности", - сообщили в СК.

Отмечается, что сейчас также устанавливаются иные лица на причастность к данной преступной схеме.

Ущерб устанавливается

В пресс-службе МВД по Крыму уточнили, что задержание участников преступной группы проводилось одновременно в двух районах - Раздольненском и Черноморском. "Злоумышленники были задержаны при перевозке замороженных туш рыбы и банок с черной икрой. Организатором группы оказался 50-летний житель Раздольненского района. Были обнаружены и изъяты банки 0,5 л с черной икрой и большое количество замороженной рыбы. В настоящее время назначена экспертиза, по итогам которой будет установлен ущерб, нанесенный в результате незаконного вылова биоресурсов", - говорится в сообщении.

Установлено, что на протяжении длительного периода времени подозреваемые занимались нелегальным бизнесом, реализовывая на черном рынке икру осетровых рыб, добавили в полиции. "Точки сбыта располагались по всему Крыму, куда деликатес целыми партиями доставлялся автотранспортом, оборудованным специальными тайниками. Известно, что рыночная цена за полулитровую банку черной икры составляла около 35 тыс. рублей", - отмечает МВД.