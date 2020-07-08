В Москве вновь задержали издателя "Медиазоны" Петра Верзилова

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Издателя "Медиазоны" и участника арт-группы "Война" Петра Верзилова вновь задержали в Москве. Об этом он сам сообщил журналистам.

"Меня задержали сразу после эфира на "Эхо Москвы" с моим участием. Меня везут на обыск сотрудники СК", - рассказал он.

Источник ТАСС в правоохранительных органах отметил, что обыск "пройдет по уголовному делу о массовых беспорядках, возбужденному после несанкционированной акции 27 июня прошлого года".

Ранее сообщалось, что следователи предъявили Верзилову обвинение по делу о втором гражданстве. По данным открытых источников, помимо российского гражданства, у него с 2005 года есть гражданство Канады. Согласно ст. 330.2 УК РФ, ему грозит штраф до 200 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 400 часов.

В новость были внесены изменения (17:34 мск) — добавлены подробности после второго абзаца.