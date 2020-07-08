В Подмосковье столкнулись грузовик и легковая машина

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Грузовик и легковая машина столкнулись на автодороге Павлино - Елино в Подмосковье, в результате один человек погиб, еще один получил травмы. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"ДТП с участием двух транспортных средств - автомобиля Kia Rio и грузовика Scania - произошло на автодороге Павлино - Елино в районе Железнодорожного. В результате столкновения пассажир легковушки погиб, водитель пострадал", - сказал собеседник агентства.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.