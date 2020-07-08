В Белграде второй день подряд проходят акции протеста

Протест начался около 18:00 по местному времени (19:00 мск). Поначалу акция проходила мирно, однако около 20:20 группы молодых людей стали бросать в направлении полиции бутылки и файеры. Полиция стала отвечать снарядами со слезоточивым газом, после чего толпа сместилась в глубину Пионерского парка.

БЕЛГРАД, 8 июля. /ТАСС/. Протестующие в Белграде против введения ограничительных мер в связи со вспышкой коронавируса бросают в полицию бутылки и файеры, полиция отвечает снарядами со слезоточивым газом. Об этом сообщил в среду корреспондент ТАСС с места событий.

Как сообщает канал N1, одновременно на протесте в Нови-Саде группы молодых людей разбили окна в административном здании. Ранее протестующие разбили витрины в отделении правящей Сербской прогрессивной партии в городе Ниш.

Сотрудники правоохранительных органов разогнали протест у здания Народной скупщины (парламента) Сербии в Белграде.

В охране порядка задействованы спецназ полиции, жандармерия, конные подразделения. В настоящий момент площадь и проезжая часть перед парламентом пусты. Протестующие небольшими группами покинули место митинга и рассредоточились по центральным улицам города. Отдельные группы манифестантов поджигают мусорные баки на пути следования.

Беспорядки продолжаются в Белграде второй вечер подряд. Как сообщил ранее в среду директор полиции Белграда Владимир Ребич, в результате беспорядков в ночь на среду ранения получили 43 полицейских и 17 демонстрантов, задержаны 23 человека, сожжены пять полицейских автомобилей. Ребич отметил, что протест был спонтанным, полиция не была готова к такому развитию событий, поэтому пришлось подтягивать силы по ходу протеста. Установление личностей причастных к протестам продолжается, все они будут привлечены к ответственности.