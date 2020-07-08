Адвокат заявил, что по делу о двойном гражданстве Верзилова провели семь обысков

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Сотрудники СК провели семь обысков по делу о двойном гражданстве издателя "Медиазоны" и участника арт-группы "Война" Петра Верзилова, очередной из них завершен в среду поздно вечером. Об этом ТАСС рассказал адвокат обвиняемого Леонид Соловьев.

"По делу о втором гражданстве провели семь обысков: несколько у Верзилова дома, также у его подруги и два у его матери. Седьмой завершился только что - у подруги матери моего подзащитного. Следователи хотят получить какие-то подтверждения наличия у Верзилова второго гражданства и изъяли копии его старых загранпаспортов", - отметил защитник.

Соловьев напомнил, что обвиняемый не отрицает наличие у него гражданства Канады, но утверждает, что не имел умысла на введение в заблуждение государственных органов РФ, когда не подал соответствующее уведомление.

"Само наличие канадского паспорта у Верзилова не является предметом доказывания",- заключил защитник.

Ранее сообщалось, что следователи предъявили Верзилову обвинение по делу о втором гражданстве. По данным открытых источников, помимо российского гражданства, у него с 2005 года есть гражданство Канады. Согласно ст. 330.2 УК РФ, ему грозит штраф до 200 тыс. рублей или обязательные работы на срок до 400 часов.