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Пожар на территории "Татнефтепродукта" в Казани локализовали

К тушению возгорания привлекли пожарный поезд

ТАСС, 9 июля. Пожар в Казани на территории "Татнефтепродукта", где ранее загорелось административное здание и пустой ангар, локализован, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.

"Пожар в 00:53 локализован", - сказал собеседник.

Как сообщили ранее ТАСС в ГУ МЧС России по региону, пожар произошел в административном здании и ангаре на территории "Татнефтепродукта" в Казани на площади 1 200 кв. метров. Пожару присвоили третий (повышенный) ранг сложности. Информация о пострадавших и погибших не поступала. К тушению привлекли пожарный поезд.

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РоссияТатарстан
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