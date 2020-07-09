В Волгоградской области ликвидировали почти все природные пожары

ВОЛГОГРАД, 9 июля. /ТАСС/. Ландшафтные пожары в нескольких районах Волгоградской области ликвидированы, сотрудники МЧС продолжают проливку очагов возгорания в последнем из трех пострадавших муниципалитетов - Калачевском, сообщил ТАСС в четверг руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Волгоградской области Дмитрий Уланов.

Ранее сообщалось, что случаи возгорания в среду были зафиксированы в Иловлинском и Ольховском районах, а также городском округе - городе Михайловка. Из-за горящего поля с пшеницей огонь перекинулся на хутор Второй Княженский в Михайловском районе области, загорелись один жилой дом и 15 хозпостроек, более 80 жителей были эвакуированы.

"Все пожары в ночное время ликвидированы, кроме Калачевского района, там нет угроз населенным пунктам. Локализация есть, угроз распространения огня нет, продолжаем проливку очагов. В настоящий момент идет ликвидация отдельных очагов в Калачевском районе, Калачевском участковом лесничестве", - сказал Уланов.

Для полной ликвидации природного пожара в этом районе привлечен вертолет Ми-8 Южного АСЦ МЧС России, оборудованный водосливным устройством. Около 10:30 (местное время) он вылетел из аэропорта областного центра в Калачевский район Волгоградской области для помощи наземной группировке. В целом в работах задействовано свыше 200 человек и 25 единиц техники, уточнил собеседник агентства.

"В ряде районов Волгоградской области сохраняется чрезвычайная пожароопасность, местами возможны грозы и незначительные осадки. Неустойчивая погода может привести к усилению порывов ветра, что может осложнить пожароопасную обстановку", - добавил он.