Неизвестный украл из комода в квартире москвича часы Rolex за 2,5 млн рублей

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Часы Rolex украл неизвестный у москвича из комода в квартире в центре столицы, возбуждено уголовное дело. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Восьмого июля в ОМВД России по Тверскому району поступило заявление от 33-летнего москвича, проживающего по улице 1-я Брестская, дом 36, в котором он сообщает о том, что из комода по вышеуказанному адресу неустановленное лицо похитило часы марки Rolex модель Day-Date стоимостью 2 500 000 рублей", - сказал собеседник агентства.

Полиция по данному факту возбудила уголовное дело по статье о краже (ч. 4 ст. 158 УК РФ).