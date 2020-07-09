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Неизвестный украл из комода в квартире москвича часы Rolex за 2,5 млн рублей

Полиция возбудила уголовное дело

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Часы Rolex украл неизвестный у москвича из комода в квартире в центре столицы, возбуждено уголовное дело. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Восьмого июля в ОМВД России по Тверскому району поступило заявление от 33-летнего москвича, проживающего по улице 1-я Брестская, дом 36, в котором он сообщает о том, что из комода по вышеуказанному адресу неустановленное лицо похитило часы марки Rolex модель Day-Date стоимостью 2 500 000 рублей", - сказал собеседник агентства.

Полиция по данному факту возбудила уголовное дело по статье о краже (ч. 4 ст. 158 УК РФ).

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