Наводнения в китайской провинции Хубэй за сутки привели к гибели 14 человек

ПЕКИН, 9 июля. /ТАСС/. Проливные дожди и наводнения в провинции Хубэй на территории Центрального Китая за последние сутки привели к гибели 14 человек, еще пять жителей числятся пропавшими без вести. Об этом сообщил в четверг заместитель главы управления по чрезвычайным ситуациям региона Ян Айдун.

"Погибли 14 человек, еще пять пропали без вести. Более 204,4 тыс. жителей подвергнуты экстренной эвакуации", - рассказал он на брифинге.

По словам чиновника, в зоне повышенной опасности оказалось население 17 городов и урбанизированных населенных пунктов, а также 88 уездов, в общей сложности 9 млн человек. Пострадали более 1 млн га сельхозугодий, были полностью разрушены свыше 3 тыс. строений, еще 5,3 тыс. домов оказались серьезно повреждены.

Согласно предварительной оценке, непосредственный ущерб от наводнений в Хубэе составил 11,11 млрд юаней ($1,58 млрд).