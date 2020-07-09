В Астрахани возбудили уголовное дело на четверых организаторов ячейки "свидетелей Иеговы"

АСТРАХАНЬ, 9 июля. /ТАСС/. Следователи по Астраханской области возбудили уголовное дело в отношении четверых местных жителей, подозреваемых в организации деятельности экстремистской организации "свидетели Иеговы", запрещенной решением Верховного суда РФ. Троих из них поместили под стражу, четверную отправили под домашний арест, сообщили ТАСС в пресс-службе СУ СК России по Астраханской области в четверг.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Астраханской области на основании материалов, представленных региональным УФСБ, возбуждено уголовное дело в отношении четырех местных жителей в возрасте от 38 до 47 лет, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 282.2; ч. 2 ст. 282 УК РФ ("Организация деятельности экстремистской организации"). В настоящее время подозреваемые задержаны, троим фигурантам уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, их подельнице - в виде домашнего ареста", - сообщили в пресс-службе.

По версии следствия, с июля 2017 года по настоящее время подозреваемые, которые являлись "старейшинами" и фактическими руководителями местной религиозной организации "свидетелей Иеговы" в Астрахани, продолжили организовывать собрания. При этом подозреваемые знали о запрете организации решением Верховного суда РФ. Также они пропагандировали религиозное учение и распространяли экстремистскую литературу.

Сотрудники СУ СК по региону совместно с региональными управлениями ФСБ и МВД провели 27 обысков, по месту жительства подозреваемых были найдены и изъяты средства связи, компьютеры, экстремистская литература и другие предметы, которые содержат информацию о незаконной деятельности.

"Не желая быть изобличенными правоохранительными органами, подозреваемые использовали меры конспирации, в том числе с использованием видеоконференц-связи", - уточнили в пресс-службе.