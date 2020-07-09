Муниципальный депутат Галямина стала свидетелем по делу ЮКОСа

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Муниципальный депутат Тимирязевского района Москвы Юлия Галямина допрошена как свидетель по делу ЮКОСа. Об этом ТАСС сообщил ее адвокат Михаил Бирюков.

"Мою подзащитную несколько часов допрашивали в СК. Ее процессуальный статус - свидетель. Ранее в квартире Галяминой прошел обыск, изъяли компьютеры, старые мобильные телефоны и флэшки", - сказал защитник.

В свою очередь адвокат координатора "Открытой России" Татьяны Усмановой Оксана Опаренко также рассказала ТАСС, что ее подзащитная является свидетелем. "У нее прошел обыск, после этого ее допросили как свидетеля по этому делу", - отметила адвокат.

Ранее сообщалось, что следователи хотят найти документы и доказательства того, что Галямина и участники "Открытой России" участвовали в присвоении и использовании денежных средств, похищенных у ОАО "Апатит", и что их деятельность финансируется из похищенных средств.

Расследование дела ЮКОСа

Главное следственное управление СК РФ продолжает расследование по уголовному делу в отношении бывших руководителей и владельцев ОАО "НК "ЮКОС" о хищении активов нефтяной компании и их последующей легализации (статьи 174.1, 159, 160 УК РФ - "Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления", "Мошенничество", "Присвоение и растрата").