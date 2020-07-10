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В Подмосковье подтопленными остаются 248 приусадебных участков и 109 дачных домов

В четверг от воды освобождены порядка 50 приусадебных участков

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Почти 250 приусадебных участков и 109 дачных домов остаются подтопленными в результате сильного дождя в четырех садовых товариществах (СНТ) в Московской области. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в экстренных службах.

"В четырех СНТ подтопленными остаются 248 приусадебных участков, а также 109 дачных домов в Можайске и Истре. Новых подтоплений за сутки нет", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, в четверг от воды освобождены порядка 50 приусадебных участков.

В результате обильных дождей в Подмосковье произошло подтопление приусадебных участков и дачных домов. Кроме того, при проведении работ по прокладке обводного канала произошел подмыв технической насыпи, вода вышла через жилой сектор в реку Руза. В результате оказались подтопленными 29 приусадебных участков с 29 частными домами, два из них были смыты. Также размыт участок Волоколамского шоссе в Рузе.

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