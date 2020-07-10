Сотруднице "Алросы" предъявили обвинение о хищении алмазного сырья на 700 млн рублей

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Главное управление по расследованию особо важных дел СК России предъявило обвинение сотруднице филиала "Алросы" в хищении алмазного сырья на 700 млн рублей. Об этом сообщила журналистам официальный представитель СК Светлана Петренко.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении сотрудницы ЕСО "Алроса" (филиал компании "Алроса") Елены Канунниковой, гражданина Грузии Владимира Табидзе, а также Владимира Гординского и Евгения Богомолова", - сообщила Петренко.

"По данным следствия, в 2016-2019 годах участники преступной группы систематически похищали в акционерной компании "Алроса", а затем незаконно сбывали высококачественное алмазное сырье. При попытке хищения в июне 2019 года очередной партии алмазов стоимостью более 22 млн рублей следователи Следственного комитета совместно с сотрудниками ФСБ России задержали участников группы с поличным", - сообщила представитель СК. Проведенные экспертизы установили, что "Алросе" причинен ущерб на сумму свыше 700 млн рублей. Фигурантам дела предъявлено обвинение в краже в особо крупном размере и незаконном обороте драгоценных камней.

"В ходе следствия у фигурантов уголовного дела обнаружены и изъяты 480 алмазов общей массой около 2 000 карат и 5 бриллиантов на общую сумму более 300 млн рублей. Также изъяты и арестованы денежные средства в разной валюте, ювелирные изделия, ценности, движимое и недвижимое имущество на общую сумму около 320 млн рублей", - сообщила Петренко.

Уголовное дело передано прокурору для утверждения обвинительного заключения.