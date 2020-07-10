Пожар на предприятии "Динамика" в Чебоксарах потушили

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали огонь на предприятии "Динамика" в Чебоксарах. Как сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе МЧС России, в целях безопасности здание покинули 220 человек.

"В 12:16 объявлена ликвидация пожара. До прибытия пожарных подразделений эвакуировалось 220 человек. Пострадавших нет", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что к ликвидации пожара привлекались 89 человек и 25 единиц техники, от МЧС России - 52 человека и 13 единиц техники.

В пятницу днем загорелось чердачное помещение на производственном предприятии "Динамика". Сообщалось, что до прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 120 человек. Пожар был локализован на площади 500 кв. м.

Как отмечается на сайте компании, предприятие "Динамика" занимается разработкой, изготовлением и продажей испытательных устройств проверки различного электрооборудования для электроэнергетики, нефтегазовой отрасли, энергоемких промышленных предприятий.

В новость внесены изменения (12:50 мск) - добавлена информация о тушении возгорания.