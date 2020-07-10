Экс-глава управления МЧС Липецкой области подозревается в получении 1,5 млн рублей взятки

ТАСС, 10 июля. Следователи в Липецкой области возбудили уголовное дело в отношении экс-руководителя ГУ МЧС по региону Михаила Салфетникова, который уволился с должности в начале июля. Он подозревается в получении взятки в сумме 1,5 млн рублей. Об этом ТАСС сообщила в пятницу, 10 июля, пресс-служба управления СК по Липецкой области.

"В рамках расследования уголовного дела в отношении должностных лиц регионального ГУ МЧС России установлен эпизод получения взятки экс-руководителем ведомства. Его действия следствием квалифицированы по статье "Получение взятки через посредника в особо крупном размере". По версии следствия, подозреваемый в октябре 2019 года получил от гендиректора коммерческой фирмы взятку в размере 1,5 млн рублей", - говорится в сообщении пресс-службы.

Предполагается, что экс-глава ГУ МЧС по региону получил 1,5 млн рублей через посредника за сотрудничество с фирмой при заключении госконтракта на выполнение работ по реконструкции и расширению автоматизированной системы оповещения. В СК действия посредника квалифицировали по уголовным статьям "Дача взятки" и "Посредничество во взяточничестве". Выявить преступление следователям помогли сотрудники региональных управлений УФСБ и УМВД.

В марте липецкие следователи возбудили уголовное дело по статье о получении взятки в отношении нескольких должностных лиц Главного управления МЧС по региону. Предполагается, что они с июля по сентябрь 2019 года брали деньги с подчиненных за покровительство по службе.