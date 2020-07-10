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Начальника отдела нижегородского ГУ ФСИН арестовали по делу о превышении полномочий

Его заключили под стражу до 6 сентября

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Московский районный суд Нижнего Новгорода в пятницу арестовал начальника отдела организации оплаты труда ГУ ФСИН России по Нижегородской области Степана Вахонина, которого обвиняют в превышении должностных полномочий. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

"Арестован начальник отдела организации оплаты труда ГУ ФСИН России по Нижегородской области. Московский районный суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу до 6 сентября включительно", - отметили в пресс-службе.

Вахонина и замначальника ГУФСИН по Нижегородской области Евгения Сычева обвиняют в превышении должностных полномочий. По версии следствия, в июле 2020 года они потребовали от сотрудников ведомства, поощренных премиями по итогам работы за первый квартал года, часть денежных выплат. Получив деньги, они использовали их на личные нужды.

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