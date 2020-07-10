Следователи установили причастных к убийству восьмилетней девочки на Сахалине

ТАСС, 10 июля. Следователи Следственного управления СК РФ по Сахалинской области установили личности подозреваемых в убийстве восьмилетней девочки. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба регионального следственного управления СК.

"Сегодня утром в результате проведенных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий в лесном массиве недалеко от села Ожидаево Холмского района обнаружено тело девочки с признаками насильственной смерти. Следствием установлены лица, причастные к совершению данного преступления", - сообщается на сайте ведомства.

Ранее в связи с исчезновением восьмилетней Виктории Тепляковой было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 ст. 105 УК РФ. Расследование уголовного дела продолжается.

Следственное управление выразило благодарность сотрудникам полиции, ГУ МЧС, волонтерам поисково-спасательного отряда "Сова", а также неравнодушным жителям Сахалинской области, которые в течение четырех дней принимали участие в проведении поисковых мероприятий Виктории.

Свои соболезнования семье погибшей выразил и глава региона Валерий Лимаренко. "Искренне сопереживаю горю, постигшему родных и близких Вики. Мы все до последнего надеялись, что ничего страшного не случилось, и девочка найдется живой и здоровой. Выражаю слова поддержки родителям в это трудное время. Правительство Сахалинской области окажет всю необходимую помощь", - написал глава региона на своей официальной странице в Instagram.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему о следственных действиях по делу об убийстве ребенка. По данным СК, по подозрению в совершении преступления уже задержаны мужчина 1975 года рождения и женщина 1988 года рождения. Проводятся их допросы, решается вопрос об избрании им меры пресечения.