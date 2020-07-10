В Ленобласти экс-депутату Караваеву предъявили новое обвинение в мошенничестве с землей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Следствие предъявило новое обвинение бывшему депутату Законодательного собрания Ленинградской области Сергею Караваеву, ранее проходившему по делу о мошенничестве при выкупе 35 га земли у властей Всеволожского муниципального района.

Еще одно обвинение касается мошенничества с земельным участком площадью 10 га в том же районе, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе ГСУ СК РФ по региону.

"Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Ленинградской области депутату Законодательного собрания Ленинградской области предъявлено еще одно обвинение по факту мошенничества с земельным участком площадью 10 га на территории Муринского сельского поселения Всеволожского района Ленинградской области по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере")", - говорится в сообщении.

Компания "Исток СВ", соучредителем и генеральным директором которой являлся на тот момент Караваев, приобрела земельный участок вблизи проектируемой дороги Санкт-Петербург - Матокса по стоимости равной кадастровой. По версии следствия, экс-депутат умышленно договорился о покупке земли по заниженной рыночной стоимости, обманным путем зарегистрировав право собственности, ничего не возведя на участке. Разница между выкупной стоимостью и результатом проведенной оценки рыночной стоимости земельного участка составляет более 29 млн рублей.

В рамках первого дела, по данным следствия, в период с 2011 по 2014 год компания Караваева арендовала земельный участок в поселке Мурино Всеволожского района Ленинградской области, построила там открытые площадки для хранения, которые незаконно зарегистрировали как объекты капитального строительства. На основании незаконной регистрации указанный земельный участок в 35 га был выкуплен ООО "АС" у властей Всеволожского муниципального района Ленобласти за 15% от кадастровой стоимости. Следователи считают, что таким образом муниципальному округу был причинен ущерб на сумму более 53,6 млн рублей.

В СК отмечали, что в качестве подозреваемых по делу задержали 60-летнего учредителя ООО "АС" Сергея Караваева, а также его сына, в то время депутата Заксобрания Ленинградской области, который является соучредителем и фактическим владельцем компании.