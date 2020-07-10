В Москве экс-сотрудницу банка осудили на шесть лет за обман вкладчиков на 420 млн рублей

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Суд в Москве приговорил экс-главу офиса банка к шести годам колонии за обман вкладчиков на 420 млн рублей. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

"Пресненский районный суд Москвы вынес приговор по уголовному делу в отношении 29-летней жительницы Кировской области Дарьи Южаковой, - сообщает надзорное ведомство. - Суд приговорил Южакову к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. С Южаковой в счет возмещения имущественного вреда взысканы денежные средства в сумме свыше 420 млн рублей".

Она осуждена за совершение 457 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой). Суд установил, что в должности руководителя Московского кредитно-кассового офиса банка обвиняемая под предлогом открытия вкладов физическим лицам выдавала якобы заключенные от имени банка договоры банковских вкладов, соответствующие приходные кассовые документы, подтверждающие внесение физическими лицами в кассу кредитного учреждения наличных денежных средств. Однако полученные от физических лиц деньги в кассу банка не вносила, а похищала. Сведения о вкладчиках в базу банка она также не вносила. В результате после отзыва в ноябре 2016 года ЦБ РФ лицензии у банка вкладчикам было отказано в выплате возмещения.

Своими действиями Южакова причинила имущественный ущерб 457 вкладчикам - физическим лицам на сумму более 420 млн рублей и вред деловой репутации банка. Она скрывалась и была объявлена в международный розыск. 18 января 2018 года Южакова была задержана, а затем экстрадирована в Россию. Вину она признала. После расследования Агентство по страхованию вкладов возместило ущерб обманутым вкладчикам.