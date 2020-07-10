В Мали антиправительственная демонстрация завершилась беспорядками

ПРЕТОРИЯ, 10 июля. /ТАСС/. Беспорядки возникли в пятницу в столице Мали - Бамако после завершения многотысячной антиправительственной демонстрации. Об этом сообщило агентство Reuters.

Организаторы демонстрации, по его словам, призвали своих сторонников начать в стране кампанию гражданского неповиновения в целях добиться отставки президента страны Ибрагима Бубакара Кейта.

Малийский новостной портал Maliweb отмечает, что выступивший перед демонстрантами политический активист Иссу Као Джима призвал захватить офис премьер-министра, здания ORTV и национального парламента. С наступлением темноты группы протестующих начали проникать и занимать общественные здания, перекрывать дороги. Так, они заняли часть помещений государственной Малийской службы радиовещания и телевидения (ORTV). Последняя, по словам агентства Reuters, прекратила свои передачи.

Нынешняя демонстрация протеста третья с минувшего мая. Ее участники требуют укрепления в стране безопасности перед лицом роста числа террористических атак со стороны различных исламистских группировок, а также немедленного ухода со своего поста президента страны Ибрагима Бубакара Кейта.

Как сообщает Maliweb, главной фигурой протестного движения является влиятельный имам Махмуд Дико. Созданное им "Движение 5 июня - Объединение патриотических сил" (M5-RFP) является организатором нынешних антиправительственных демонстраций. Однако сам Махмуд Дико пока не поддерживает требования отставки Ибрагима Бубакара Кейта, заявляя, что она создаст в стране больше проблем, чем их решит.

В свою очередь глава государства объявил 16 июня о предстоящих переговорах по формированию нового правительства Мали, которое сможет сплотить страну.

Вопросы безопасности стали важнейшими для малийского общества, общая ситуация продолжает оставаться сложной из-за продолжающихся атак со стороны исламистских террористических группировок. Крупнейшие среди них "Исламское государство в Западной Африке" (ISWAP) и "Исламское государство в Большой Сахаре" (ISGS). Обе являются структурами "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ).