Суд на Сахалине заключил под стражу обвиняемых в похищении и убийстве восьмилетней девочки

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 июля. /ТАСС/. Суд на Сахалине в субботу заключил под стражу семейную пару без определенного места жительства, которые обвиняются в похищении, изнасиловании и убийстве восьмилетней девочки. Об этом сообщило СУ СК РФ по Сахалинской области.

Ранее в связи с исчезновением восьмилетней Виктории Тепляковой было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 ст. 105 УК РФ. Тело девочки с признаками насильственной смерти было обнаружено в лесном массиве недалеко от села Ожидаево Холмского района.

"Следствием установлены лица, причастные к совершению данного преступления, ими оказались семейная пара без определенного места жительства: 31-летняя женщина и ранее судимый 45-летний мужчина. В настоящее время задержанным предъявлено обвинение. Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. п. "а", "д" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека). Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. п. "в", "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), п. п. "а", "д" ч. 2 ст. 126 УК РФ, п. "б" ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование), п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера)", - говорится в сообщении.

В субботу суд в Южно-Сахалинске по ходатайству следствия избрал обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Следственное управление ранее выразило благодарность сотрудникам полиции, ГУ МЧС, волонтерам поисково-спасательного отряда "Сова", а также неравнодушным жителям Сахалинской области, которые четыре дня участвовали в поисках девочки. Соболезнования семье погибшей выразил глава региона Валерий Лимаренко. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему о следственных действиях по делу об убийстве ребенка.