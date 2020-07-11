Трое подростков погибли в результате ДТП на трассе в Башкирии

УФА, 11 июля. /ТАСС/. Трое подростков погибли в результате ДТП с участием автомобиля ВАЗ 2109 на трассе в Башкирии, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по республике в субботу.

"В Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием автомобиля ВАЗ 2109 на автодороге межмуниципального значения Булгаково - Бекетово. На место направлены силы и средства МЧС России, медики и сотрудники ГИБДД. К сожалению, в результате ДТП погибли трое подростков 2002, 2004 и 2004 годов рождения", - говорится в сообщении.

По данным управления ГИБДД по Башкирии, сообщение о ДТП поступило в 02:00 мск. "По предварительным данным, водитель не справился с рулевым управлением и допустил опрокидывание автомобиля. Известно, что парень не имел водительских прав. Начато разбирательство", - сообщили журналистам в пресс-службе управления.

В новость внесены изменения (08:45 мск) - добавлен третий абзац.