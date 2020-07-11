{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Трое подростков погибли в результате ДТП на трассе в Башкирии

Авария произошла на автодороге межмуниципального значения Булгаково - Бекетово

УФА, 11 июля. /ТАСС/. Трое подростков погибли в результате ДТП с участием автомобиля ВАЗ 2109 на трассе в Башкирии, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по республике в субботу.

"В Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием автомобиля ВАЗ 2109 на автодороге межмуниципального значения Булгаково - Бекетово. На место направлены силы и средства МЧС России, медики и сотрудники ГИБДД. К сожалению, в результате ДТП погибли трое подростков 2002, 2004 и 2004 годов рождения", - говорится в сообщении.

По данным управления ГИБДД по Башкирии, сообщение о ДТП поступило в 02:00 мск. "По предварительным данным, водитель не справился с рулевым управлением и допустил опрокидывание автомобиля. Известно, что парень не имел водительских прав. Начато разбирательство", - сообщили журналистам в пресс-службе управления.

В новость внесены изменения (08:45 мск) - добавлен третий абзац.

Теги
РоссияБашкортостан
Нижегородские власти окажут необходимую помощь жителям дома, где произошел взрыв газа
Заместитель губернатора региона проводит по поручению главы области комиссию по ЧС на месте происшествия
Читать полностью