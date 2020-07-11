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СМИ: во Вьетнаме не менее пяти человек погибли в ДТП с автобусом

Источники газеты Tuoi Tre не исключают, что число жертв может возрасти

ТАСС, 11 июля. По меньшей мере пять человек погибли, еще 35 получили в субботу травмы в результате ДТП с участием пассажирского автобуса в провинции Контум в центральной части Вьетнама. Об этом со ссылкой на представителя департамента безопасности дорожного движения и членов местной администрации сообщила газета Tuoi Tre.

По ее данным, водитель потерял управление, и транспортное средство вылетело с дороги на обочину. В автобусе находились около 40 человек, девять из них - несовершеннолетние. Пострадавших доставили в больницы с многочисленными травмами.

Источники газеты не исключают, что число жертв может возрасти.

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