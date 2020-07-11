В Эстонии более 5 тыс. домов остались без света из-за шторма

ТАЛЛИН, 11 июля. /ТАСС/. Более 5 тыс. домохозяйств Эстонии остались без электричества из-за обрушившегося на страну в субботу шторма. Об этом сообщила сетевая компания Elektrilevi.

По ее информации, на 11:17 (совпадает с мск) без электричества оставались 5 374 потребителя в стране.

Ранее синоптики объявили в Эстонии штормовое предупреждение. В субботу утром вблизи Эстонии активизировалась область низкого давления, в результате чего на материковой части страны порывы ветра могут достигать 25 м/с, на островах - до 27 м/с. Область низкого давления отступит в ночь на воскресенье, прогнозируют синоптики.