Пять человек убиты на территории церкви в пригороде Йоханнесбурга

ПРЕТОРИЯ, 11 июля. /ТАСС/. Пять человек убиты в субботу в пригороде Йоханнесбурга на территории храма Пресвятой Богородицы, принадлежащего Международной пятидесятнической церкви святости Африки. Об этом сообщила на своем портале полиция провинции Гаутенг Южно-Африканской Республики.

"Речь идет о ситуации с захватом заложников, которая сопровождалась стрельбой, - отмечается в заявлении. - Арестованы 30 человек, изъято 25 единиц огнестрельного оружия". Полиция отметила, что "ситуация еще полностью не разрешилась и ведутся переговоры с теми, кто удерживает заложников".

Храм Пресвятой Богородицы в местечке Зурбеком стал объектом спора двух общин, которые с осени 2018 года борются за контроль над комплексом после смерти главы этой африканской церкви. Между двумя группами уже происходили ожесточенные столкновения.

Международная пятидесятническая церковь святости Африки была создана в ЮАР в 1962 году Фредериком Модисе. Число ее прихожан достигает 3 млн.