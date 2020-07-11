В Кемеровской области погибли три человека в результате ДТП

КЕМЕРОВО, 11 июля. /ТАСС/. Легковой автомобиль врезался в грузовик в Кемеровском районе Кемеровской области, при столкновении погибли три человека, включая десятилетнего ребенка. Об этом сообщили в субботу журналистам в пресс-службе регионального ГУ МВД.

"Предварительно установлено, что женщина-водитель автомобиля Renault не справилась с рулевым управлением, выехала на обочину, а затем на полосу встречного движения, где произошло столкновение с тягачом марки Scania с полуприцепом-бензовозом. В результате ДТП погибли три человека: водитель Renault и два ее пассажира - женщина и 10-летний мальчик", - сказали в пресс-службе.

Авария произошла в субботу около 15:25 (11:25 мск) на автодороге Кемерово - Анжеро-Судженск.