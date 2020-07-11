{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Кемеровской области погибли три человека в результате ДТП

Среди погибших десятилетний ребенок

КЕМЕРОВО, 11 июля. /ТАСС/. Легковой автомобиль врезался в грузовик в Кемеровском районе Кемеровской области, при столкновении погибли три человека, включая десятилетнего ребенка. Об этом сообщили в субботу журналистам в пресс-службе регионального ГУ МВД.

"Предварительно установлено, что женщина-водитель автомобиля Renault не справилась с рулевым управлением, выехала на обочину, а затем на полосу встречного движения, где произошло столкновение с тягачом марки Scania с полуприцепом-бензовозом. В результате ДТП погибли три человека: водитель Renault и два ее пассажира - женщина и 10-летний мальчик", - сказали в пресс-службе.

Авария произошла в субботу около 15:25 (11:25 мск) на автодороге Кемерово - Анжеро-Судженск.

Теги
РоссияКемеровская область
СМИ: в Египте закрыли участок средиземноморского побережья, где утонула группа людей
По данным портала Al Youm Al Sabea, из воды достали тела семи погибших, еще двое числятся пропавшими без вести. Двоих удалось спасти
Читать полностью