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На западе Германии мужчина с луком и стрелами разоружил полицейских и скрылся в лесу

Он был одет в камуфляжный костюм

БЕРЛИН, 12 июля. /ТАСС/. Правоохранительные органы ФРГ разыскивают подозрительного мужчину, который обезоружил патрульных и скрылся. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе полиции города Оффенбург (федеральная земля Баден - Вюртемберг).

Согласно сводке, мужчина имел при себе лук со стрелами, нож и пистолет. Был одет в камуфляжный костюм. Ему удалось посредством угроз разоружить полицейских, которые хотели проверить у него документы, после чего он скрылся в лесу.

В операции, которая проходит близ города Оппенау, задействован вертолет. Полиция призывает местных жителей оставаться дома. О террористической составляющей данных нет. Подозреваемый - 31-летний гражданин Германии без постоянного места жительства. В прошлом имел проблемы с законом.

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