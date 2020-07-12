Экономический ущерб от наводнений в Китае превысил $11,7 млрд

ПЕКИН, 12 июля. /ТАСС/. Экономические потери от наводнений в Китае, вызванных начавшимися в конце июня проливными дождями, превысили 82,23 млрд юаней (порядка $11,76 млрд). Как сообщило в воскресенье Центральное телевидение Китая, более 140 человек погибли, почти 38 млн пострадали.

"По состоянию на 12:00 (07:00 мск) 12 июля в результате наводнений в 27 провинциях Китая пострадали свыше 37,89 млн человек, 141 погиб или пропал без вести, прямой экономический ущерб превысил 82,23 млрд юаней ($11,76 млрд)", - сообщает ТВ.

По данным китайских властей, более 28 тыс. домов было разрушено. Почти 1,3 млн человек нуждаются в экстренной помощи, отмечается в репортаже.

В воскресенье Штаб по контролю за наводнениями и засухами КНР повысил уровень реагирования на угрозу наводнений с третьего до второго (из четырех).

Как передает ТВ, из-за непрекращающихся ливней с 4 июля уровень воды в 212 реках КНР превысил критическую отметку, а в 19 из них был установлен исторический максимум.