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Уголовное дело возбудили после падения самолета Ан-2 в Нижегородской области

В результате инцидента один человек погиб, еще один находится в тяжелом состоянии

ТАСС, 13 июля. Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть человека, после падения самолета Ан-2 в Нижегородской области. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ.

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"Приволжским следственным управлением на транспорте СК России после проведения комплекса проверочных мероприятий по факту падения легкомоторного самолета Ан-2, в результате которого погиб человек, возбуждено уголовное дело по <...> ч. 2 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека")", - отмечается в сообщении.

Самолет Ан-2 упал в понедельник в районе деревни Кистенево Большеболдинского района Нижегородской области. По предварительным данным, самолет, обрабатывавший сельхозугодия, столкнулся с линией электропередач. Следователи также проверяют версии о технической неисправности самолета и ошибке пилота. В результате ЧП один человек погиб, еще один с ожогами тела госпитализирован в тяжелом состоянии.

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РоссияНижегородская область
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