Один человек погиб при взрыве парового котла в Якутске

ЯКУТСК, 13 июля. /ТАСС/. Следственное управление СК РФ по Якутии начало проверку по факту взрыва парового котла в городе Якутске, в результате которого погиб один человек и двое пострадали. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе ведомства.

"Проводится процессуальная проверка по факту травмирования двух человек и гибели мужчины при использовании парового котла в районе Птицефабрики. Сообщение о происшествии поступило в следственные органы СК РФ в 12:30 (06:30 мск) 13 июля. На место происшествия выехал следователь", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, хлопок произошел в понедельник при демонтаже свай на территории заброшенного здания в Якутске с использованием парового котла, в результате чего погиб мужчина 1946 года рождения. Двое мужчин госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

На данный момент ведутся осмотр места происшествия и опрос очевидцев. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.