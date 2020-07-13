СМИ: банды наркоторговцев атаковали посты армии Ливана в долине Бекаа

БЕЙРУТ, 13 июля. /ТАСС/. Боевики из криминальных кланов наркоторговцев совершили нападения на военный патруль и несколько блокпостов ливанской армии в долине Бекаа на востоке Ливана. Об этом сообщило в понедельник агентство Al Watania.

По его информации, в ходе перестрелки с ними погиб один ливанский солдат. Вылазки против военнослужащих в Брителе, Талае, Эль-Ходре и Дорисе были предприняты бандами наркомафии в ответ на операцию правительственных сил по перекрытию нелегальных погранпереходов между Ливаном и Сирией.

Источники в Минобороны республики сообщили агентству, что ливанским военным удалось схватить в понедельник двух разыскиваемых преступников - Аббаса аль-Масри и Джаафара аль-Афи. При задержании оба боевика получили ранения и сейчас находятся в госпитале в Баальбеке.

Армия Ливана регулярно проводит операции против подпольных кланов, связанных с международными картелями наркоторговцев. Наиболее опасными считаются кланы Джаафар и Зуэйтер, их главари были объявлены в розыск еще 10 лет назад. Конфликт в соседней Сирии и появление террористических группировок, состоящих из наемников, вызвало повышенный спрос на наркотическую продукцию, которая нелегально производится в долине Бекаа.