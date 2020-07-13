После беспорядков на Амурском ГПЗ прокуратура возбудила уголовное дело

ТАСС, 13 июля. Уголовное дело по факту хулиганства возбуждено после того, как работники одной из подрядных организаций, задействованных на строительстве Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ), собрались на строительной площадке с требованиями об увеличении заработной платы. Также прокуратура начала проверку соблюдения их трудовых прав, сообщается на сайте прокуратуры Амурской области.

"Предварительно установлено, что работники ООО "Ренейссанс Хэви Индастриз" собрались на строительной площадке с требованиями об увеличении заработной платы. Прокуратура даст оценку соблюдению строительной организацией трудовых прав рабочих. <...> По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"), - говорится в сообщении.

Кроме того, в связи с отсутствием надлежащих предупредительно-профилактических мероприятий руководителям организаций, участвующих в строительства Амурского ГПЗ, внесены представления.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе заказчика проекта ООО "Газпром переработка Благовещенск", 13 июля на территории подрядной организации "Ренейссанс" произошел инцидент с участием работников, в результате которого офисным помещениям компании был причинен ущерб. "Инцидент произошел вследствие финансовых претензий ряда сотрудников к руководству подрядной организации", - сказали в пресс-службе, отметив, что зачинщики задержаны правоохранительными органами, проводится расследование. Сейчас беспорядков нет, ситуация под контролем.

Амурский ГПЗ станет одним из крупнейших в мире предприятий по переработке природного газа. Его проектная мощность составит 42 млрд кубических метров газа в год. Завод будет состоять из шести технологических линий, ввод в эксплуатацию первых двух запланирован в 2021 году. Товарной продукцией ГПЗ, помимо очищенной метановой фракции, будут этан, пропан, бутан, пентан-гексановая фракция и гелий.