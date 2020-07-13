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В Москве в офисе "Открытой России" вновь проводятся обыски

СК 9 июля уже проводил обыски у членов "Открытой России", которые, как сообщалось, были связаны с делом ЮКОСа

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов пришли в понедельник с обысками в офис организации "Открытая Россия" в Москве. Об этом ТАСС сообщил ее исполнительный директор Андрей Пивоваров.

"Сейчас в нашем офисе ломают дверь. Люди, которые это делают, представились сотрудниками полиции, заявили, что будут проводить обыск. Они не пояснили, в связи с чем он проводится", - сказал он.

Следственный комитет 9 июля уже проводил обыски у членов "Открытой России", которые, как сообщалось, были связаны с делом ЮКОСа.

"Открытая Россия" - российское общественное объединение, финансируемое на пожертвования экс-руководителя нефтяной компании "ЮКОС" Михаила Ходорковского. Деятельность НПО "Открытая Россия" (Otkrytaya Rossia, Великобритания) была признана нежелательной в РФ.

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