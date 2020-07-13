Источник: адвоката Константина Скрыпника объявили в федеральный розыск

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Следователи объявили в федеральный розыск адвоката Константина Скрыпника, обвиняемого в хищении активов торгового центра "Водолей". Об этом ТАСС сообщил в понедельник источник.

"Константин Скрыпник объявлен в федеральный розыск", - сказал собеседник агентства. Он не уточнил, в рамках какого уголовного дела адвокат объявлен в розыск.

Ранее сообщалось, что Скрыпник обвиняется в похищении активов торгового центра "Водолей" у экс-президент банка БФГ-кредит Юрия Глоцера, который находится в Германии и является фигурантом уголовного дела о выводе из кредитного учреждения около 1 млрд рублей.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, один из основных свидетелей по делу банды Аслана Гагиева - Анастасия Бурлакова - заявила, что Скрыпник перевел ей 200 тыс. рублей за то, чтобы она дала показания на супругу Гагиева и других лиц в рамках дела о хищении ТЦ "Водолей", в котором адвокат является одним из фигурантов. По данным источника, Скрыпник пытается таким образом уйти от уголовной ответственности. Бурлакова находится под госзащитой из-за постоянных угроз в свой адрес.

Официальными комментариями правоохранительных органов по этому делу ТАСС пока не располагает.