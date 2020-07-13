Экс-совладельца "Росгосстраха" обвиняют в растрате и мошенничестве на 8 млрд рублей

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Бывший совладелец страховой компании "Росгосстрах" Сергей Хачатуров в рамках уголовного дела обвиняется в присвоении, растрате, а также мошенничестве и легализации похищенного на общую сумму более 8 млрд рублей, уточнил ТАСС один из его адвокатов Виктор Макаренко.

"По эпизоду растраты нашему подзащитному вменяется 2 млрд 413 рублей, по эпизоду мошенничества - более 6 млрд рублей", - сказал защитник. В настоящее время Дорогомиловский суд Москвы выносит обвинительный приговор в отношении Хачатурова и бывшего акционера Росгосстрахбанка Надежды Клепальской.

Гособвинение в ходе прений сторон просило суд назначить Хачатурову по совокупности преступлений девять лет колонии, Клепальской - восемь лет лишения свободы. Адвокаты просили оправдать своих подзащитных.

9 октября прошлого года Басманный суд Москвы по ходатайству защиты передал дело по подсудности в Дорогомиловский районный суд, который 12 декабря приступил к рассмотрению по существу. Хачатуров содержится в СИЗО, Клепальская находится под домашним арестом.

Фигуранты были задержаны в Москве весной 2018 года. Изначально бизнесмену вменялась ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Растрата"), но в августе 2018 года обвинение было переквалифицировано на ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"), максимальный срок наказания по которой составляет 10 лет лишения свободы. В декабре 2018 года Хачатуров был также обвинен в легализации доходов, полученных организованной группой преступным путем (ст. 174.1 УК РФ). По версии следствия, фигуранты дела, имея преступный умысел, в 2017 году реализовали акции ПАО "Росгосстрах", которыми распоряжалось принадлежащее самому Хачатурову ООО "РГС Активы", а полученные средства похитили. Весной прошлого года ему добавили эпизод по ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата").