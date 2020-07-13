В Воронеже возбудили уголовные дела в отношении 10 членов организации "свидетелей Иеговы"

ВОРОНЕЖ, 13 июля. /ТАСС/. Следователи в Воронеже возбудили уголовные дела в отношении десяти членов запрещенной на территории РФ организации "свидетелей Иеговы", сообщила в понедельник пресс-служба следственного управления СК РФ по Воронежской области.

"На основании материалов, предоставленных ГУ МВД России по Воронежской области, возбуждено два уголовных дела в отношении десяти местных жителей в возрасте от 24 до 56 лет и иных неустановленных лиц, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 282.2 УК РФ ("Организация деятельности религиозного объединения, в отношении которого судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации в связи с осуществлением экстремистской деятельности"). Уголовные дела соединены в одно производство", - сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, с июня 2018 года по февраль 2020-го члены религиозной организации в Воронеже продолжали свою деятельность, хотя знали о ее запрете. Как уточнили в пресс-службе регионального управления СК, члены организации проводили собрания и богослужения, проповедовали и привлекали новых сторонников.

"Следователями СК во взаимодействии с сотрудниками ГУ МВД России по Воронежской области и при силовой поддержке сотрудников Росгвардии проведено более 110 обысков, в ходе которых изъято значительное количество запрещенной к распространению на территории России литературы, а также иные документы и предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела. В настоящее время подозреваемые задержаны, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении них мер пресечения", - говорится в сообщении.