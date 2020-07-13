В Баку за призывы к беспорядкам задержан экс-министр обороны Азербайджана Рагим Газиев

БАКУ, 13 июля. /ТАСС/. Служба госбезопасности (СГБ) Азербайджана задержала экс-министра обороны Азербайджана Рагима Газиева в качестве подозреваемого в распространении ложной информации и антигосударственных призывов. Об этом говорится в распространенном в понедельник совместном сообщении СГБ и Генпрокуратуры республики.

"Рагим Газиев задержан в качестве подозреваемого по уголовному делу, возбужденному по статьям 281 ("Публичные призывы, направленные против государства") и 282 ("Провокация") Уголовного кодекса Азербайджанской Республики", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 12-13 июля Газиев, целенаправленно распространяя в социальных сетях откровенно ложную информацию о сути событий, происходивших на азербайджано-армянской границе, призывал людей к действиям, ослабляющим обороноспособность Азербайджана, беспорядкам, насильственному захвату государственной власти.

Газиев занимал пост министра обороны с марта 1992 года по февраль 1993 года. В 1994 году был арестован по обвинению в измене родине, создании незаконных вооруженных формирований и совершении ряда других тяжких преступлений. В 1995 году был приговорен к смертной казни, в 1998 году приговор был заменен на пожизненное заключение. В 2005 году Газиев был помилован и освобожден.

12 июля днем Минобороны Азербайджана сообщило о попытке подразделений ВС Армении атаковать позиции армии республики на товузском направлении границы с использованием артиллерии. По данным ведомства, бои продолжались в ночь на понедельник. Как проинформировали в Баку, в результате столкновений погибли четверо азербайджанских военнослужащих, четверо ранены. По информации армянских военных, двое полицейских и трое военнослужащих получили легкие ранения.