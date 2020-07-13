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Движение у деревни Вельяшево в Можайске перекрыли из-за разрушения водопропускной трубы

Из-за неблагоприятных погодных условий на дороге размыло насыпь и произошло разрушение водопропускной трубы

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Движение на дороге вблизи деревни Вельяшево в Можайском округе Подмосковья перекрыли в связи с размытием насыпи и разрушением водопропускной трубы, сообщила в понедельник пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

"В Можайском округе перекрыто движение на дороге в районе деревни Вельяшево. Из-за неблагоприятных погодных условий на дороге размыло насыпь и произошло разрушение водопропускной трубы. На участке будут проведены восстановительные работы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что объехать перекрытие можно через деревню Рогачево и село Псарево.

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