Прокуратура считает, что сообщница Эпштейна обязательно попытается бежать

НЬЮ-ЙОРК, 14 июля. /ТАСС/. Британка Гилейн Максвелл, задержанная в США по подозрению в соучастии с финансистом Джеффри Эпштейном в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, не может оставаться на свободе до завершения судебного процесса, поскольку умеет скрываться от правосудия. Такое мнение прокуратуры нью-йоркского района Манхэттен приводит в понедельник телеканал CNN.

"Жертвы не дождутся суда, если обвиняемой предоставят возможность скрыться от правосудия. Есть все основания считать, что она поступит именно так, оказавшись на свободе", - приводит телекомпания мнение прокуратуры. Она обратила внимание на подробности ареста Максвелл 3 июля в штате Нью-Гэмпшир. Один из агентов ФБР заметил, что обвиняемая обернула сотовый телефон фольгой в попытке помешать агентам точно установить место ее нахождения. Прокуратура просит суд принять эти детали во внимание и отклонить ходатайство ответчицы о домашнем аресте на время разбирательства ее дела.

Прокуратура перечисляла ранее приемы, с помощью которых британка скрывалась от властей с момента предъявления обвинений Эпштейну в прошлом году. По версии обвинения, Максвелл дважды меняла место фактического проживания, сменила основной номер сотовой связи, адрес электронной почты, а также заказывала доставку корреспонденции и приобретенных товаров на вымышленное имя.

Максвелл - дочь медиамагната Роберта Максвелла, которому принадлежало одно из старейших издательств в мире Macmillan. Как сообщила прокурор Одри Стросс, британка состояла в близких отношениях с Эпштейном, в том числе в период вменяемых ей в вину деяний в 1994-1997 годах. По данным прокуратуры, Максвелл находила будущих жертв своего любовника, склоняла их к предоставлению сексуальных услуг нужным людям и устраивала так, чтобы девушки не обращались в полицию.

Финансист был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В число друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран, включая бывших глав государств, крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после его смерти в тюремной камере 10 августа 2019 года. Как установило следствие, он совершил самоубийство.