{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Пожарные ликвидировали открытое горение на складе пиломатериалов в Красноярском крае

В тушении возгорания задействовали 72 человека и 26 единиц техники

КРАСНОЯРСК, 14 июля. /ТАСС/. Открытое горение на месте пожара склада пиломатериалов возле города Кодинск в Красноярском крае ликвидировали. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Красноярскому краю.

Информация о пожаре поступила в 18:04 мск в понедельник. Горела готовая продукция и отходы лесопиления. В 01:09 мск пожар был локализован на площади 2 тыс. кв. м. Пострадавших нет.

"04:32 (мск) - ликвидация открытого горения", - сообщили в МЧС.

К тушению пожара привлекались 72 человека, 26 единиц техники.

Теги
РоссияКрасноярский край
В Красноярском крае локализовали пожар на складе с пиломатериалами
В результате ЧП никто не пострадал
Читать полностью