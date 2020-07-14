Пожарные ликвидировали открытое горение на складе пиломатериалов в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 14 июля. /ТАСС/. Открытое горение на месте пожара склада пиломатериалов возле города Кодинск в Красноярском крае ликвидировали. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Красноярскому краю.

Информация о пожаре поступила в 18:04 мск в понедельник. Горела готовая продукция и отходы лесопиления. В 01:09 мск пожар был локализован на площади 2 тыс. кв. м. Пострадавших нет.

"04:32 (мск) - ликвидация открытого горения", - сообщили в МЧС.

К тушению пожара привлекались 72 человека, 26 единиц техники.