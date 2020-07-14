В Красноярском крае локализовали пожар на складе с пиломатериалами

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Пожарные локализовали возгорание на складе с пиломатериалами в 12 км от города Кодинск в Кежемском районе Красноярского края на площади 2 тыс. кв. м. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В 01:09 (мск) локализация на площади 2 000 кв. м", - сказал собеседник агентства.

Информация о пожаре поступила в 18:04 мск. В МЧС добавили, что к тушению пожара привлечено 53 человека и 15 единиц техники, в том числе от МЧС России - 32 человека и семь единиц техники. Информация о пострадавших и погибших не поступала.