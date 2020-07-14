В Кузбассе пьяный водитель насмерть сбил двух пешеходов на переходе

КЕМЕРОВО, 14 июля. /ТАСС/. Два пешехода в городе Киселевске Кемеровской области в ночь на вторник попали под колеса автомобиля "Волга", которой управлял нетрезвый водитель, лишенный прав. От полученных травм они умерли на месте происшествия, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"Предварительно установлено, что водитель "Волги" совершил наезд на двух человек, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП 58-летний мужчина и его 41-летняя спутница от полученных травм скончались на месте аварии до приезда скорой медицинской помощи. Сотрудники полиции задержали 29-летнего водителя. Установлено, что он не имеет права управления транспортными средствами. Кроме того, в ходе медицинского освидетельствования у него было выявлено алкогольное опьянение", - говорится в сообщении.

Уточняется, что, по данным полиции, в прошлом году водитель "Волги" трижды привлекался к административной ответственности за различные нарушения ПДД, а в сентябре и октябре 2019 года - к уголовной ответственности за управление транспортом в состоянии опьянения. Судом ему было назначено лишение свободы на срок 1,5 года условно, еще 2,5 года он не имел законного права садиться за руль.

"В настоящее время следователем ОМВД России по г. Киселевску в отношении водителя "Волги" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Согласно санкциям данной статьи, максимальное наказание составляет 15 лет лишения свободы. В ближайшее время фигуранту будет избрана мера пресечения", - отмечается в сообщении.