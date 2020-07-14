В Астраханской области возбудили дело из-за отсутствия воды в трех селах

АСТРАХАНЬ, 14 июля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту отсутствия воды на территории трех населенных пунктов Ахтубинского района Астраханской области, где почти месяц не было воды, а в одном из них местные депутаты вводили режим ЧС, чтобы организовать подвоз воды населению. Об этом сообщили в пресс-службе управления СК России по Астраханской области во вторник.

"Следственными органами Следственного комитета России по Астраханской области по результатам проведенной доследственной проверки по сообщению СМИ возбуждено уголовное дело по факту отсутствия воды на территории трех населенных пунктов Ахтубинского района области по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий")", - говорится в сообщении.

Жители поселка Нижний Баскунчак Ахтубинского района на три недели остались без воды из-за нескольких аварий на водопроводе. Местные депутаты ввели режим ЧС, чтобы привлечь внимание общественности, правоохранителей, а также организовать подвоз воды для местных жителей.

Следствие считает, что в период с февраля 2016 года по июнь 2020 года без заключения каких-либо правовых сделок была организована замена части водопровода недалеко от поселка Верхний Баскунчак. В ходе работ металлические трубы были заменены на пластиковые, но меньшего диаметра, а также с допущением неправильной укладки в грунт. Из-за этого появились воздушные пробки, что привело к нехватке необходимого уровня давления воды для ее поступления из повышающей насосной станции "Джелга" в Верхний Баскунчак, Средний Баскунчак и Нижний Баскунчак.

Как ранее сообщала ТАСС депутат Нижнебаскунчакского сельсовета Татьяна Дегтярева, на Верхний и Средний Баскунчак "давления и воды кое-как хватает, а в Нижнем ее нет совсем". Глава района Алексей Кириллов объяснял регулярные аварии высоким уровнем износа водопровода, по его словам 75% сетей водоснабжения Ахтубинского района находятся в ветхом состоянии.

"Допущенные нарушения повлекли за собой существенные нарушения прав граждан, проживающих на территории данных населенных пунктов. В настоящее время устанавливаются должностные лица, причастные к совершению данного преступления", - отметили в пресс-службе следственного управления СК по региону.