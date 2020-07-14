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В Ростовской области четыре человека пострадали в ДТП со скорой

Авария произошла на 285-м км автодороги Волгоград - Каменск
Описание
© Пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 июля. /ТАСС/. Четыре человека пострадали в результате ДТП с участием автомобиля скорой помощи в Ростовской области. Об этом во вторник журналистам сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по региону.

"В 04:15 мск на 285-м км автодороги Волгоград - Каменск водитель автомобиля Ford Explorer, по предварительным данным, совершая маневр "обгон" не справился с управлением и допустил занос своего транспортного средства, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем УАЗ (скорая помощь МБУЗ "Белая Калитва")" - говорится в сообщении.

По данным ГИБДД, в результате ДТП пострадали водители обоих автомобилей, а также две женщины из автомобиля УАЗ, которые, по предварительной информации, являются сотрудники медчасти.

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