Около 9 тонн нефти попало в озеро в Хабаровском крае после аварии на нефтепроводе

ТАСС, 14 июля. Разлив около 9 тонн нефти на площади 400 кв. м, по предварительным оценкам, произошел в озере Голое Хабаровского края после разгерметизации нефтепровода, сообщает во вторник пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"По предварительным данным, произошел разлив около 9 тонн нефти на площади 400 кв. метров. Утечка была оперативно устранена путем перекрытия задвижек на нефтепроводе. Выставлены боновые заграждения на данных ручьях, попадание нефтяного пятна в крупные водоемы не допущено. На месте прорыва установлен бандаж, разлив нефти остановлен", - говорится в сообщении.

На место ЧП вылетел вертолет Ми-8 со специалистами МЧС России, регионального правительства и экологического патруля "Экоспас" для оценки ситуации. В ликвидации последствий разлива задействованы 40 человек и 10 единиц техники.

Информация о разгерметизации на магистральном нефтепроводе Оха - Комсомольск-на-Амуре поступила вечером 13 июля. Следственное управление СК РФ по Хабаровскому краю по факту загрязнения озера проводит проверку. Место разлива находится в 12 км от села Верхнетамбовское Комсомольского района.